Il gesto arci-italiano | ecco cosa ha fatto Matteo Berrettini dopo la vittoria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Esordio positivo nel torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione, per, al rientro in campoi problemi muscolari all'addome che lo hanno costretto al ritiro venerdì scorso nel match degli ottavi a Tokyo. Il 28enne romano, n.44 Atp, ha battuto con un doppio 7-6,quasi due ore e un quarto, l'australiano Christopher O'Connell.Âtroverà al secondo turno il danese Holger Rune, n.14 Atp, vincitore degli ultimi due confronti con l'. Subitolacontro O'Connell,si è reso protagonista di untutto. Nell'istante in cui la telecamera posizionata a bordo campo si è avvicinata all'azzurro,ha scritto su di essa un messaggio in dialetto napoletano: "Mamm do Carmine!".