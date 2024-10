IL CRIMINE DEL BUON NAZISTA di Samir Machado de Machado | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 3 ottobre 2024)dearriva finalmente in Italia, tradotto da Vincenzo Barca, con un romanzo giallo edito Sellerio che omaggia i classici della letteratura poliziesca: Ildel. Trama Ottobre 1933. L’LZ 127 Graf Zeppelin proveniente dalla Germania viaggia in direzione di Rio de Janeiro. I suoi passeggeri sono soprattutto ricchi commercianti, medici, ereditieri. Tutto all’interno del dirigibile è pensato per una clientela abituata al meglio. Se non fosse per un misterioso omicidio che avviene nel cuore della notte. A bordo c’è un funzionario della Kriminalpolizei berlinese, Bruno Brückner, membro del partitoin viaggio per una vacanza, che prende in mano le indagini.