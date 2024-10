I mostri si sfidano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Di “atteggiamenti variabili tra agevolazione colposa e sudditanza”, ha voluto parlare il Corriere. Provando poi di seguito a spiegare: “le società conoscevano il mostro, e hanno cercato di blandirlo. Ma isi– si poteva leggere ancora – blandirli non serve. La comprensione, per certa gente è debolezza. Il compromesso, un’occasione per chiedere di nuovo e di più”. Ben detto. Ed ecco spiegata, prendendo a pretesto le curve di San Siro, la cocciutaggine di Israele contro la tregua.