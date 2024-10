I Blacks a punteggio pieno Ragusa capitola al PalaCattani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Faenza 105 Virtus Keb96FAENZA: Ndiaye 1, Poletti 17, Calbini 17, Vico 18, Naccari, Zangheri 2, Poggi 10, Garavini ne, Dincic 14, Sirri ne, Cavallero 17, Fragonara 9. All.: Garelli VIRTUS KLEB: Erkmaa 8, Piscetta, Bertocco 33, Simon 7, Gloria 6, Tumino, Vavoli 14, Gaetano 17, Mirabella, Ianelli 11. All.: Recupido Arbitri: Di Salvo – Montano Note. Parziali: 35-23; 54-45; 80-70. Tiri da 2: Faenza: 27/44,: 21/46; tiri da tre: Faenza: 7/20,: 12/23; tiri liberi: Faenza: 30/37,: 18/19; Rimbalzi totali: Faenza: 28,: 27. Uscito per falli: Bertocco Iconcedono il bis e battono anche, restando così adopo due giornate.