Galli | L’Inter resta la favorita scudetto ma due cose da capire!

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ex portiere Giovanniha detto la sua sulla corsa al campionato, focalizzandosi in particolar modo suldi Inzaghi.– Giovanniritiene i nerazzurri ancora la squadra da battere, nonostante non si trovino al momento al primo posto: «Hanno fatto un grande mercato e allestito una rosa di primissimo piano.; perché è la stessa squadra dell’anno scorso e ha allungato la panchina». DUE FATTORI – Poidice la sul rischio “pancia piena” per la stessa squadra di Simone Inzaghi: «Sono i migliori in Italia come organico. C’è daseavrà la stessa concentrazione e cattiveria di Champions anche in campionato. Dopo che hai vinto, infatti, tende a subentrare inconsciamente un po’ di rilassatezza dovuta al fatto di sapere di essere più forti».