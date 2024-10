Fuori dal servizio nota un autocarro carico di rifiuti | denunciato l' autista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Spezia, 3 ottobre 2024 – Trasportasenza autorizzazione:dalla polizia locale. Ieri mattina, intorno alle 11, un operatore della polizia locale spezzina, libero dal, hato unsul quale alcuni operai stavano caricando un’ingente quantità di, come accertato successivamente, prelevati da un fondo in viale Italia, nei pressi del tribunale. Insospettito da quanto stava accadendo, l’agente ha richiesto l’ausilio di una pattuglia del Reparto Motociclisti che immediatamente è arrivata ed ha individuato l’, appena ripartito,dinella vicinissima via Saffi. Fermato e sottoposto a controllo, il conducente dell’, un rumeno di 24 anni, è risultato non essere in regola con l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, dal quale risultava essere stato sospeso.