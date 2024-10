F1 Sainz | Prima di lasciare la Ferrari voglio vincere un’altra gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024)dei saluti. L’obiettivo del pilota, Carlosdi sposare il progetto Williams dal 2025, è chiaro: “In cima alla mia lista c’è la volontà di provare aalmenovolta con ladi andarmene”, ha detto ai media della F1 lo spagnolo che in stagione è salito cinque volte sul podio, con tanto di vittoria in Australia. L’obiettivo è “nella mia testa, non perché me ne andrò a fine anno con la, ma perché cerco sempre diognia cui partecipo”. “Manca ancora un terzo della stagione. È parecchio in realtà se ci pensi, e ci sono tre Sprint, un bel po’ di stagione ancora da disputare, quindi andiamoper”, aggiunge. Laoccupa il terzo posto nella classifica costruttori con 441 punti, 34 punti dietro la Red Bull, seconda in classifica.