Chicago Fire 13×03 | trailer e le anticipazioni del terzo inedito episodio

(Di giovedì 3 ottobre 2024)e ledelIl network americano NBC ha diffuso ile ledi, ildella tredicesima stagione di. Inche si intitolerà “All Kinds Of Crazy” Severide e Van Meter indagano su un incendio in un ristorante a conduzione familiare. Pascal mette in discussione la leadership di Kidd. L’ossessione della 13ª stagione diNel quadro generale, l’arrivo di un nuovo capo manterrà vivo il ricordo di Boden. Il capo Dom Pascal non assomiglia affatto a Boden e i suoi metodi sono diversi. Alcuni personaggi, come Stella, hanno nostalgia dei tempi di Boden, cosa che si sentirà per tutta la stagione. Per Severide, invece, è l’improvvisa comparsa di un altro figlio di Benny Severide a ricordargli l’uomo che aveva faticosamente superato.