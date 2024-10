Caso ultras oggi dal GIP 2 capi curva! E Inter e Milan si muovono – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024)altro giro dirogatori in merito alla spinosa inchiesta. Dopo il silenzio di ieri,il GIP ascolterà duenon banali. Nel frattempo arriva una mossa sia dall’che dalROGATORI – Ieri sono iniziati i primirogatori della Procura dio agliarrestati lunedì mattina. Il GIP Domenico Santoro e i PM Paolo Storari e Sara Ombra ieri hanno ascoltato diversi personaggi: da Francesco Lucci, Riccardo Bonissi e Luciano Romano a Christian Rosiello, noto pure essere il bodyguard di Fedez, Islam Hagag, altro amico del rapper, Fabiano Capuzzo fino ad Alessandro Sticco. Tutti accusati di far parte dell’associazione a delinquere delladeltoccherà a Luca Lucci, fratello di Francesco, e Marco Ferdico, capodell’. Dare se entrambi faranno scena muta come gli altri accusati.