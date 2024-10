Bomporto sette appuntamenti a teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’8 novembre si alza il sipario anche per il Cinemacomunale di, dove prende avvio per il quarto anno consecutivo la stagione promossa da Ater Fondazione in collaborazione col Comune di. In un cartellone con 7 titoli con tante sorprese come Maddalena Crippa, Federico Buffa, Peppe Servillo, Paolo Rossi. La proposta, ricca e variegata pensata per un pubblico attento alla qualità include registi, attori e attrici di punta delitaliano, un giornalista e telecronista sportivo molto amato, la musica d’autore e le interessanti suggestioni del circo contemporaneo. "La nuova stagione di- commenta il presidente di Ater Fondazione Natalino Mingrone - è la conferma di un lavoro attento. Ci sono tre parole importanti nel nostro lavoro: qualità, mescolanza e radicamento.