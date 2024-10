Alberoro Via del Poggio | il grande show del trasloco – Versione senza sceneggiatura e senza dignità

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In un’epica rivisitazione di uno spettacolo di strada che nessuno aveva richiesto, ad, in Via del, è andato in scena il “forzato” dell’anno. Un inquilino è stato sfrattato e, come ogni spettacolo degno di nota, non potevano mancare gli effetti speciali: valigie, coperte e oggetti intimi sparsi come coriandoli su tutta la strada. Un’opera d’arte urbana? Non proprio, ma lo scenario potrebbe tranquillamente essere confuso con l’installazione di un artista contemporaneo particolarmente confuso. I residenti assistitono allo “” a metà tra la commedia dell’assurdo e il dramma neorealista, mentre i poveri effetti personali del malcapitato volano in giro come una dichiarazione visiva della precarietà umana. E no, non è un set cinematografico, né una performance teatrale.