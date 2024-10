X Fidelity | dall’acquisto di Musk perso il 79 per cento del valore

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A quasi due annida parte di Elon, ildi X è in calo. Secondo una recente analisi di, il suo investimento di 19,66 milioni di dollari in azioni tramite Blue Chip Fund alla fine di agosto varrebbe appena 4,19 milioni. Registrando dunque un pesante calo del 78,7 per. Stando alle stime, l’azienda comprata dal magnate di Tesla e SpaceX nell’ottobre 2022 per 44 miliardi di dollari nel 2024 ne varrebbe pertanto “appena” 9,4. Confrontandoli con quelli di fine luglio, i dati testimoniano così una diminuzione del 24 perin appena 30 giorni. «ha pagato chiaramente troppo», ha aggiunto alla Cnn Dan Ives, Ceo e analista senior di Wedbush Securities. A suo avviso, tuttavia, al momento dell’acquisto nell’ottobre 2022 l’allora Twitter valeva 30 miliardi, mentre oggi potrebbe avercirca la metà.