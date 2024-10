Termovalorizzatore di Montello bocciata la mozione Rosati in Regione Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il consiglio regionale ha discusso e votato nella giornata di martedì 1 ottobre lapresentata da Onorio, consigliere di Alleanza Verdi Sinistra in. Lachiedeva alladi rivedere il procedimento in corso relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di termovalorizzazione a, in provincia di Bergamo. Il testo dellachiedeva la revisione della procedura anche alla luce del Programma regionale di gestione dei rifiuti dellae di evitare gli impatti che un impianto del genere può generare sul territorio e sulla popolazione. Onorio(Avs): “Ildinon va autorizzato. Con i suoi dodici impianti funzionanti, lagarantisce l’autosufficienza dei rifiuti trattati, compresi quelli provenienti da fuori