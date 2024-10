Supplier Day di Lovato Electric

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il 1° ottobre si è svolto ilDay di, un’importante occasione di incontro tra l’azienda e i suoi fornitori italiani. L’evento, che ha visto la presenza di oltre 100 Aziende fornitrici, ha messo in risalto la centralità strategica della catena di approvvigionamento, evidenziando i progressi e le sfide future, soprattutto in termini di sostenibilità e digitalizzazione., con oltre 100 anni di storia alle spalle, continua a innovare e crescere, come dimostrato dall’ampliamento del suo portafoglio di prodotti, che oggi conta 36 famiglie suddivise in cinque gruppi principali e più di 21.000 codici. L’azienda è nota per la progettazione e produzione di componenti elettrici in bassa tensione per applicazioni industriali e per lo sviluppo di software per il monitoraggio energetico.