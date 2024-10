Stasera all’Open Rossini due talentuosi pianisti di 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Alle 20.30 disi aprirà il ’Open 2024’, con l’esibizione di duegiovanissimi e ricchi di talento. Nella chiesa del Pio Suffraggio di Lugo David Anthony Borisov e Federico Segurini, entrambi di 17e allievi di Mauro Minguzzi, suoneranno musiche di Haydn, Chopin, Brahms, Granados e Rachmaninov. David Anthony Borisov, residente a Imola, nato a Chicago nel 2007 e con passaporto americano, italiano e britco, il quale ha iniziato a suonare il pianoforte in Germania a cinquee a 9è entrato nella Scuola Speciale per allievi altamente dotati di Hannover. Del 2007 è anche il lughese Federico Segurini, nato in una famiglia di musicisti, al piano dall’età di nove, attualmente seguito da Minguzzi al Malerbi e da Ingrid Fliter all’Accademiaca di Imola.