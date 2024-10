Scuola Torre-Nicola Sala l’opposizione chiede un consiglio comunale urgente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Sul progetto di abbattimento e ricostruzione della Federicoe dellaabbiamo chiesto la convocazione di un”. Lo annunciano i consiglieri di opposizione di Pd, Civico 22, Città Aperta e Azione che hanno depositato l’istanza per discutere sulla conformità urbanistica del progetto, sulla verifica dei volumi edificabili e del rispetto degli standard per aree verdi e parcheggi, sulla viabilità di via Marmorale, sull’ipotesi di una variante progettuale e sull’esito dell’ispezione del Ministero. Oggetto dell’istanza sono anche il piano di ricollocamento delle attività didattiche del plesso, la verifica dell’idoneità del plesso di via Camerario ed il piano di ricollocamento delle attività didattiche del plessoper l’anno scolastico 2025/2026.