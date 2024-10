Regno Unito von der Leyen riceve Starmer | In tempi incerti rafforzare collaborazione

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ursula von dere Keirprovano a rinsaldare i legami tra Unione Europea ea otto anni dalla Brexit. La presidente della Commissione europea ha ricevuto a Bruxelles il premier britannico sottolineando la necessità di unapiù stretta: “Caro Kier, in questimolto, partner con idee simili come noi devono collaborare più strettamente, ed è quello che stiamo facendo quando si tratta della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, rimaniamo pienamente a sostegno della coraggiosa lotta dell’Ucraina per la libertà e l’indipendenza. Come membri del G7 ci coordiniamo strettamente”, ha detto la leader dell’Euroesecutivo. “Condanno fermamente l’attacco missilistico balistico lanciato ieri dall’Iran contro Israele – ha aggiunto invece con riferimento al Medioriente -. La spirale di violenza sta minacciando la vita di civili innocenti.