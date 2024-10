Rapina coppia in spiaggia | arrestato dopo la fuga in Germania

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fermo, 2 ottobre 2024 – Era ricercato da quattro mesi peraggravata e, nel tessuto microcriminale locale dove gravitava, si era sparsa la voce che fosse fuggito all’estero.una complessa indagine della polizia, però, è stato rintracciato in un appartamento di Lido Tre Archi e. In manette è finito un magrebino di 18 anni appena compiuti, già noto alle forze dell’ordine anche per la rissa consumatasi a Porto Sant’Elpidio il 30 maggio scorso, in cui era rimasto ucciso da alcune coltellate il 23enne elpidiense Osama Jeddi, e per essere coinvolto negli scontri avvenuti a Porto San Giorgio il 18 giugno e culminati con l’esplosione di alcuni colpi di pistola.