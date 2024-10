Rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei cantieri previsti dal Pnrr dell’Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 – Garantire il miglior livello di protezione per i lavoratori impegnati neidelle nuove opere e ristrutturazionidalToscana sud est e assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico grazie alla promozione della cultura delladurante tutte le fasi di lavoro. Sono gli obiettivi del progetto pilota messo in campo dalla Direzione aziendale in sinergia con il Dipartimento Tecnico e con il Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie della riabilitazione e dellaToscana sud est. Il progetto, avviato il 1° ottobre del 2023 nella provincia di Arezzo, è stato creato pere promuovere laall’interno deied è volto a far attuare azioni correttive per incrementare il livello die migliorare la qualità delle condizioni di lavoro.