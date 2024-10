Oggi Badji diventa italiano | L’Inno? L’ho già cantato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo fa avevamo iniziato così: è nato in Sicilia, abita a Bibbiano, lavora a Reggio, gareggia per Modena, si sente reggiano ma non è. Bene, ora non è più così, perché Bokar, nato a Palermo il 7/11/1988 da famiglia senegalese che allora non aveva la residenza in Italia,riceverà la cittadinanza italiana. La cerimonia sarà alle 12 nel municipio di Barco, alla presenza del sindaco e di alcuni amici, compreso Yassin Bouih, l’atleta reggiano che ha preso parte alle olimpiadi parigine e che a inizio a carriera fu allenato da Paolo Gilioli, proprio come. "E’ arrivato il grande giorno – dice Bokar – dopo 36 anni d’attesa. In realtà potevorea 18 ma ci fu inghippo burocratico e così lo divento dopo altri 18 anni".