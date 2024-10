Milan il pensiero dell’avvocato del Diavolo | il tempo della scuola è finito In Champions League serve altro!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildelper ildopo Leverkusen? Semplice: il. In! Dov’èil gene europeo del? Una squadra troppo timida nel primoche si ricorda tardi quale sia il suo vero DNA. Avevamo avvertito i naviganti che una rondine non fa primavera e dispiace una volta di più avere ragione. Un grande Mike Maignan nel primotiene in partita il. Bene, bene Youssouf Fofana ottima diga davanti alla difesa e anche in costruzione nel secondo. Menzione a parte per Alvaro Morata. Ma di lui si conosce il valore e la leadership Ora le note dolenti: Male Emerson Royal ( irriso almeno 3 volte da Boniface). Male Rafael Leao troppo timido e poco incisivo, vero sempre raddoppiato ma quando non succede lui non incide come dovrebbe chi porta la 10 delsulle spalle.