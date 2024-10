Mihajlo Jerkovic e Prince Oduro danno muscoli e centimetri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dopo l’esordio vincente a Lecce, sul campo casalingo di Nardò, il calendario propone subito il primo degli otto turni infrasettimanali, col quale la Carpegna Prosciutto fa il suo esordio nel campionato di A2 davanti al proprio pubblico. L’avversario di questa seconda giornata è la Elachem Vigevano 1955, l’anno scorso ottava in regular season ed eliminata ai quarti di finale dei playoff, incappata nella sconfitta all’esordio domenica scorsa, cedendo in casa (73-79) alla Juvi Cremona. Dopo un’ottima partenza nel primo quarto (terminato 24-12), Cremona ha subito rimontato lo svantaggio prima dell’intervallo e chiuso i conti nell’ultimo quarto. La formazione lombarda è allenata da coach Lorenzo Pansa, tornato ad essere capo allenatore dopo l’esperienza lo scorso anno con il ruolo di vice a Treviglio, sempre in A2.