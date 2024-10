Maddaloni al via la rassegna di libri e arte Ultimo Ballo in Maschera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa nuovadiin», ideata e diretta dal maestro Michele Letizia, con la quarta edizione cambia veste con la dedica all’on. Antonio del Monaco, recentemente prematuramente scomparso. Per l’evento inaugurale della nuova, la kermesse avrà come tematiche al tavolo un dialogo con il PINOCCHIO di Carlo Collodi e il progetto BOOK CROSSING una realtà per imparare a leggere. L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 19.30 circa con la presentazionedi“ANTONIO del MONACO” byINIV edizione. La location è la chiesa di San Francesco d’Assisi in Via San Francesco d’Assisi a. La kermesse sarà presentata dalla giornalista Lucia Grimaldi.