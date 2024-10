Luis Enrique l’arte di sbottare contro i giornalisti per distogliere l’attenzione dalle sconfitte So Foot

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ieri, dopo la sconfitta del Psgl’Arsenal, ha sbottatouna giornalista di Canal+ che gli aveva chiesto quale fosse la tattica della sua partita. L’allenatore dei parigino ha detto: «Non ho intenzione di spiegare le mie tattiche, perché non le capiresti».non è di certo famoso per amare i, anzi. In tutta la polemica scoppiata, Soci ha visto un escamotage per spostaredalla sconfitta della squadra. Scrive So: “Non è un segreto chenon ami i media. Così, quando l’allenatore del Psg ha risposto in maniera sprezzante a Margot Dumont martedì sera all’Emirates, gli spettatori di Canal+ non sono rimasti necessariamente sorpresi.