LIVE Sinner-Alcaraz 1-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | subito grande battaglia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Arriva il primo doppio fallo dell’altoatesino. 15-15 Gran seconda esterna e superbo dritto in contropiede di Jannik. 0-15 Si spegne in rete il rovescio in uscita dal servizio di. 2-1 Game. Con il dritto lungolinea vincente lo spagnolo tiene la battuta. AD-40 Passante di rovescio lungolinea in spaccata stellare dell’iberico. 40-40 Brutto errore con il dritto incrociato di Jannik. Parità. 30-40 Palla break. E’ lungo il rovescio in uscita dal servizio del murciano. 30-30 Servizio vincente al centro di. 15-30 Primo errore con il dritto da parte del numero 3 ATP. 15-15 Si ferma sul nastro il passante con il dritto in corsa dello spagnolo. 15-0 Servizio e dritto a bersaglio per. 1-1 Game. Attacco avventato dell’iberico, che si consegna al passante dell’avversario.