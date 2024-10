Lipsia-Juventus 2-3 i bianconeri in dieci vincono un match dalle mille emozioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Germania), 2 ottobre 2024 - Unacon un cuore grande così, espugna il campo delnella prima trasferta di questa Uefa Champions League. Isi sono imposti per 3-2 in Germania, al termine di unfolle nel quale i piemontesi si sono ritrovati a giocare per oltre mezz'ora inuomini, dopo l'espulsione di Di Gregorio. Passata in svantaggio per due volte, la Vecchia Signora ha riacciuffato i rivali in entrambe le occasioni grazie ad un Vlahovic dal piede caldissimo, a cui ha fatto seguito la marcatura decisiva di Conceicao al minuto 83, che ha deciso il risultato finale. Le formazioni titolari Marco Rose schiera il suocon un 4-4-2 che camuffa velleità offensive. Tra i pali c'è Gulacsi, coadiuvato dalla retroguardia composta da Geertruida e Raum sulle fasce e Orban e Lukeba come centrali.