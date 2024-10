Inter-Stella Rossa 4-0 cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’cala la prima vittoria in questa Champions League, sbarazzandosi con un sonoro 4-0 delladi Belgrado. A segno ancora una volta Lautaro Martinez, che ha staccato un altro importante dato personale.4-0, le curiosità statistiche della partita 6 – Come le diverse stagioni in cui ha trovato il gol Lautaro Martinez in Champions League. Il Toro è il secondo giocatore nella storia dell’a raggiungere tale traguardo. Prima di lui un altro fortissimo attaccante argentino: El Jardinero Julio Ricardo Cruz. E col gol messo a referto sempre ieri sera raggiunge pure lo stesso Cruz a 13 gol in Champions League (3° di sempre nell’). 14 – Come gli anni passati dall’ultimo gol dell’di punizione diretta in Champions League.