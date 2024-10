Il Venezia svela le maglie sul ponte di Rialto | le divise Home e Away | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ilè reduce dalla beffa in Serie A contro la Roma all’Olimpico ma la squadra si è dimostrata viva per raggiungere l’obiettivo salvezza. Nel frattempo il club ha presentato la maglia. “FC è orgoglioso di dare il via all’acquisto delleper la stagione 2024/25, in vendita esclusivamente nei canali retail del Club. Le, create in collaborazione con NOCTA, presentano nuovi design audaci mantenendo intatta l’essenza del legame del Club con la città, grazie al classico branding “Città di”. I tifosini hanno avuto accesso in anteprima alle nuovedurante un evento in esclusiva presso il negozio ufficiale delFC al’1 ottobre. Lesaranno disponibili esclusivamente online su shop.fc.it e in tutti i negozi ufficiali del Club a partire dal 2 ottobre.