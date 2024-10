Fiumicino Piano parcheggi l’opposizione | Decisione presa per fare cassa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024- “Il Comune didurante il Consiglio comunale di ieri, lunedì 30 settembre, ha approvato ilche prevede l’attivazione delle strisce blu. Noi, invece, abbiamo espresso un voto convintamente contrario come era già avvenuto per l’adozione”: così in una nota i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Antonelli Erica, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli. “La nostra- continuano- è dettata dal fatto che la volontà di questa amministrazione comunale è solamente quella di. Inoltre ancora non è chiaro chi gestirà il servizio. Questonon porta a nessuno sviluppo del nostro territorio e in più non va di certo ad agevolare la vita dei cittadini, residenti e non”.