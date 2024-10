F1 il segreto della McLaren è l’efficacia degli upgrade A Woking non sbagliano mai un colpo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quanto esposto nella giornata di ieri, legato alla pausa autunnaleFormula 1 – lunga quanto quella estiva, ma con la differenza di poter essere sfruttata per lavorare alacremente sugli aggiornamenti da apportare alle monoposto – genera una riflessione sulla metamorfosi, issatasi dal ruolo quarta forza recitato a inizio stagione a quello di potenza egemone. Apparentemente, un miracolo. Cionondimeno, tutti sappiamo come l’ingegneria abbia basi concrete e tangibili. Se si tramuta l’acqua in vino, o si resuscita una monoposto (apparentemente) morta come la MCL38, ci devono essere ragioni comprensibili dall’intelletto umano. Quali? Ebbene, a ben guardare, ildel Team diè rappresentato daldelle evoluzioni implementati sulla propria auto.