Evento antifascista la banda suona i Ricchi e Poveri e non Bella Ciao E i partigiani s’infuriano video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quando lapassò, cantava allegramente Mina qualche decennio fa, ma qui c’è poco da scherzare. L’apocalisse è accaduta ieri, a Napoli, nel borghesissimo quartiere del Vomero dove la Municipalità 5, a guida Pd, aveva dato appuntamento ai cittadini, agli studenti e anche aidell’Anpi per la commemorazione dei martiri antifascisti delle 4 Giornate di Napoli. L’imprevisto è accaduto nel momento in cui lamusicale dei Carabinieri ha iniziato are: isi aspettavano un “”, sono arrivati ie i Village People Lai “”, rivolta degli antifascisti e deiTanta allegria iniziale, poi tanto imbarazzo, tra gli antifascisti scesi in piazza per ricordare i loro morti, come informa la testata Anteprima24.