E tutti i royal in prima fila alle ultim sfilate di Londra Milano e Parigi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La moda, come sappiamo, non è un lavoro solo da star ma anche da. Sono tantissime le Principesse, Regine e Contesse nel mondo che hanno fatto del loro stile un segno riconoscibile. Da Kate Middleton a Letizia di Spagna fino a Rania di Giordania. Ma le più accanite e appassionate sono quelle della nuova generazione, presenti in front row anchee ste del fashion month. Charlotte Casiraghi da Chanel, Beatrice Borromeo da Dior, Olympia di Grecia da Balenciaga: ecco chi era presentete di(e non solo). Clienti affezionate e talvolta volti iconici della Maison, le giovani reali d’Europa conquistano le prime file dei défilé indossando look tutt’altro che istituzionali.