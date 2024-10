Contagion | tutte le curiosità sul film a tema virus

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)lesulCon la pandemia di Covid-19 che da diversi mesi infesta la quasi totalità del pianeta, il(qui la recensione) è tornato ad essere uno dei titoli più popolari del momento. Diretto nel 2011 dal regista premio Oscar Steven Soderbergh, la pellicola affronta in modo estremamente realistico ildella diffusione di un, con la conseguente perdita dell’ordine sociale e la corsa contro il tempo alla ricerca di un vaccino. Situazioni oggi tristemente all’ordine del giorno e che ritrovano proprio in questonumerose somiglianze. L’idea per la storia nacque da una discussione avuta dal regista con lo sceneggiatore Scott Z. Burns, noto per aver collaborato con Soderbergh anche per Effetti collaterali e Panama Papers.