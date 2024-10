Ciclone su P Diddy altre 120 persone lo accusano di violenza sessuale Ha stuprato anche minori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) New York, 2 ottobre 2024 – Monta il caso Puff Daddy, mentre si aggiungono accuse su accuse contro il rapper, all’anagrafe Sean Combs, arrestato a Manhattan lo scorso 17 settembre per racket e traffico. In una conferenza stampa ieri l’avvocato texano Tony Buzbee ha annunciato che rappresenterà 120 vittime di presunti stupri e aggressioni sessuali da parte di ‘’, 60 uomini e 60 donne, in quella che si annuncia come una delle più grandi cause collettive nell’era del #Metoo. Tra i clienti dell’avvocato, 25 eranoall’epoca dei fatti denunciati.un bambino 9 anni. "Il più grande segreto dell'industria dell'intrattenimento è stato finalmente rivelato al mondo – ha affermato Buzbee, citato dalla BBC – Il muro del silenzio ormai è stato rotto”. Le accuse contro la star dai mille pseudonimi, P.