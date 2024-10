Champions League risultati e classifica di oggi | cadono 2 regine!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Serata di, dopo quella di ieri, felice per la Juventus che rimonta in 10 a Lipsia due volte. Bene anche l’Atalanta, che ha schiantato lo Shakhtar Donetsk nella partita del tardo pomeriggio. KO invece per l’altra italiana, ossia il Bologna. Per il resto, clamorosa doppia caduta di Real Madrid e Bayern Monaco, cherispettivamente contro il Lille e con l’Aston Villa. Tutti idi– 2ª GIORNATA Girona-Feyenoord 2-3 19? Lopez (G), 23? autogol Herrera, 33? Milambo (F), 73? van de Beek (G), 79? autogol Krejci Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3 21? Djimsiti, 44? Lookman, 48? Bellanova Aston Villa-Bayern Monaco 1-0 79? Duran Benfica-Atlético Madrid 4-0 13? Akturkoglu, 52? Di Maria, 75? Bah, 84? Kocku.