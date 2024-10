Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio dell’Atp 500 di Pechino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Simonee Andreahanno vinto il torneo di500 di, superando Harri Heliovaara e Henry Patten, campioni in carica di Wimbledon e terzi favoriti del seeding, per 4-6, 6-3, 10-5 al super tie-break dopo un’ora e 31 minuti di gioco. I due azzurri, teste di serie numero 1, centrano il terzo titolo in questo 2024 dopo Buenos Aires e Halle (sconfitti invece nelle finali dello Slam all’Australian Open e al Roland Garros). L'articolonel500 diproviene da Ildenaro.it.