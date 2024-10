Arezzo in alto | ma i numeri non tornano Sia difesa che attacco in sofferenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Se lapiange, l’non ride. Il celebre modo di dire su Atene e Sparta, rivisitato, serve per dire che l’è al quinto posto dopo sette turni malgrado una differenza reti negativa (-1) e statistiche non certo esaltanti né per quanto riguarda la, né per il reparto d’. E se è vero che alla voce "gol subiti" molto incidono le prime due trasferte con sei reti incassate, a fronte di altre cinque gare con due soli gol subiti (entrambi proprio contro la Ternana), è palese che il reparto avanzato sta facendo fatica fin dall’esordio con il Campobasso. L’undici di Troise ha segnato un gol a partita di media (sette in sette gare) esultando due volte nello stesso incontro solo con il Gubbio. Tra le prime dieci, solo gli umbri hanno segnato di meno (quattro gol).