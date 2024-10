Successo per ‘Puliamo il mondo’ Appello raccolto da tanti volontari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ancora una volta quando Legambiente chiama per la campagna nazionaleil, la città risponde e lo fa da ogni quartiere e da numerose associazioni eterogenee: a La Piccola si sono ritrovati in, di diverse età ed etnie per pulire angoli della città, raccogliere rifiuti in un gran numero di grossi sacchi caricati su mezzi della Protezione civile e portati in discarica. "E’ un’iniziativa che va oltre la semplice pulizia di aree verdi e spazi urbani – le parole di Katia Fabiani, presidente del Circolo ‘Antonietta Belletti’, di Legambiente –. E’ un’occasione per riflettere su temi imporcome la sostenibilità, la solidarietà e la pace. Quest’anno, il motto è ‘Per un clima di pace’ a sottolineare l’importanza di unire la transizione ecologica a politiche di accoglienza e sviluppo sociale.