Scuola in attesa delle assunzioni si reclutano supplenti con l’Interpello | cosa c’è da sapere

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si chiama sistema Interpello ed è l’importante novità per quanto riguarda il reclutamento degli insegnantinelle scuole. Detto addio alle Mad, in pratica adesso sono le scuole che possono reclutare, con la pubblicazione di annunci, docenti, oltre a laureati e studenti abilitati all’insegnamento. Al contrario di quel che avveniva con la Messa a Disposizione (Mad), non saranno gli insegnanti a mettersi a candidarsi, ma spetterà allarichiedere i professionisti di cui ha bisogno per colmare i vuoti dietro le cattedre. Basta, quindi, con tutte le graduatorie. Sono già oltre trenta le province che hanno aperto le procedure per gli interpelli. Da Torino e Novara in Piemonte a Milano, Monza, Bergamo, Pavia e Mantova in Lombardia, poi Bologna, Genova e La Spezia, Livorno, Siena e Prato, Vicenza, Venezia e Padova.