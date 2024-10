Sant’Agostino pari stretto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) C’erano molte aspettative in casa ramarra per la trasferta a Conselice con il Sanpaimola, aspettative frustrate dall’andamento della gara: ilha fatto sì qualcosa in più, ma non sufficiente a piegare la resistenza dei romagnoli. Nonostante il pareggio a reti bianche è stata una partita piacevole, giocata a buoni ritmi. Cristiano Bolognesi ha potuto schierare la formazione titolare con l’eccezione di Cremaschi, che deve recuperare da una lussazione alla spalla, ma erano tornati a disposizione capitan Iazzetta, Anostini e Vanzini. In particolare il suo ritorno al fianco di Cazzadore ha permesso di ricostituire la coppia di attaccanti che tanto bene aveva fatto a Masi Torello. Cazzadore ha costruito le occasioni migliori, non concretizzate per poco, per il resto l’attaccato biancoverde ha fatto poco in zona gol.