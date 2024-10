Rubano il cane a bimba disabile poi lo restituiscono | Siamo ladri onesti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) La 12enneriabbraccia il suorubato Il caso aveva commosso l’Italia intera, dopo che il padre di una ragazzinadi 12 anni aveva lanciato un appello denunciando il furto deldella figlia. Per fortuna le parole dell’uomo non sono cadute nel vuoto e ora Miriam, la 12ennedi Acerra, in provincia di Napoli, ha potuto riabbracciare il suo amato cagnolino, Maui, dopo che era stato rubato da alcuni topi d’appartamento. Lo spitz tedesco, sottratto sabato scorso durante un furto in casa, è stato restituito dainella tarda serata di ieri. La restituzione da parte deiIl padre di Miriam, Rosario, ha raccontato con emozione il momento in cui ha ricevuto la telefonata anonima che annunciava il ritorno del. “Hanno detto, con accento straniero, che lo restituivano per la bambina”, ha spiegato Rosario.