Robot e sala ibrida nuovi spazi e tecnologie per il Centro Cardio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Da settembre 2024, mese in cui ricorre la Giornata Mondiale del Cuore, Humanitas Gavazzeni potenzia i percorsi di cura con due nuove sale operatorie, di 50 e 70 metri quadrati, dedicate agli interventi chirurgici per persone che soffrono di patologie valvolari, coronariche, infarto, aritmie cardiache, con il supporto delle più moderne. Tra queste, il per gli interventi dichirurgia e la strumentazione per la tecnica che permette ai diversi specialisti di operare il paziente in modo multidisciplinare. Tutto ciò è stato reso possibile dal nuovo corridoio di 140 metri che, passando sotto la superficie del cortile interno, collega le nuove sale operatorie e la Terapia Intensiva situate nell’Emergency Center al corpo centrale dell’ospedale.