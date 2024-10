Più sicurezza nel centro storico L’appello di abitanti e commercianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) "L’amministrazione faccia uno sforzo in più per rafforzare ladel, noivogliamo essere più tranquilli". Marcello Zangheri, presidente dell’associazione dei residenti deldi San Giovanni, lancia una sorta di appello alla giunta comunale affinché si aumentino i controlli nel bel mezzo del cuore cittadino. Non vi sono stati episodi di grave entità nel corso degli ultimi mesi ma tanti, piccoli, sentori che hanno portato il rappresentante dei cittadini a chiedere un aiuto che possa permettere di poter vivere la città, il suoper l’appunto, senza particolari problemi non solo per i residenti ma anche per chi, magari da fuori, sceglie San Giovanni attratti anche dall’offerta culturale che può vantare in ogni periodo dell’anno.