Napoli può saltare la partita con il Como | è uscito affaticato dopo il Monza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un calciatore delpotrebbelacon ilper un affaticamento: tutte le novità sul possibile stop Il successo per 2-0 sulha proiettato ilverso la testa della classifica della Serie A e da ieri la squadra sta già preparando la sfida contro ildi venerdì prossimo alle 18.30 dallo stadio Maradona. Un match non così scontato sulla carta, specie per le condizioni in cui arrivano i ragazzi di Fabregas, vittoriosi contro l’Atalanta e contro il Verona nelle ultime due partite di campionato. Sarà un test importante per gli azzurri prima della sosta, per mantenere continuità e soprattutto il primato in classifica. Lasciare alle spalle le inseguitrici come Juventus, Milan e Inter è sempre un segnale importante e positivo.