Lombardia il Consiglio regionale salva Feltri | no alle dimissioni

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo che durante la mattina un gruppo di circa cento ciclisti si è riunito davanti a Palazzo Pirelli per manifestare contro il consiglieredi Fratelli d’Italia Vittorio, nel pomeriggio, nel corso del, il centrosinistra ha presentato una mozione per chiedere ledi, dopo le frasi del giornalista sui ciclisti: «Li preferisco investiti», che ha causato molte polemiche. Il centrodestra ha tuttavia votato contro l’urgenza della discussione, impedendo così un dibattito e una votazione sul tema. L’affondo di Pizzighini (M5S): «spesso assente, il suo contributo è inintelleggibile» Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in, ha cercato di smorzare la polemica, definendo le parole di«una battuta strettamente personale» che non rappresentativa della linea del partito.