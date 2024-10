Le ragazze | anticipazioni ospiti e streaming del programma su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024) LeQuesta sera, martedì 1 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lecondotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ad aprire la puntata sarà come di consuetudine la decana, una Ragazza degli anni ‘50: Filomena Iemma, la mamma di Elisa Claps. Nata a in provincia di Matera nel 1937, Filomena inizia a lavorare subito dopo aver conseguito il diploma e a 27 anni, con l’aiuto del padre, riesce a comprare un appartamento in un condominio in centro a Potenza dove dopo qualche anno viene ad abitare il suo futuro marito Antonio Claps. Una vita fatta di cose semplici sconvolta domenica 12 settembre 1993 dalla scomparsa di Elisa, la sua terza figlia, nata nel 1976 dopo i fratelli Gildo e Luciano.