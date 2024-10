Le 41 regole per vestirsi bene per l' ufficio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una persona media trascorre circa un terzo della propria vita al lavoro. Il che significa che, se il vostro lavoro non prevede un'uniforme prescritta, sono circa 90.000 ore - 10 interi anni solari - in cui siete responsabili di vestirvi in modo professionale. Volete davvero sprecare tutto questo tempo, confondendovi con le pareti del vostro cubicolo in un ciclo infinito di chino stretch senza forma e camicie da golf anonime? O preferite apparire e sentirvi come voi stessi - la vostra versione migliore, la più espressiva - mentre vi ritagliate senza timore un percorso di carriera appagante? Abbiamo dedicato l'ultima puntata della nostra serie Dos e Don'ts ad aiutarvi a raggiungere quest'ultimo obiettivo (se non l'avete ancora fatto, recuperate le prime due puntate, dedicate allo stile generale e all'abbigliamento da matrimonio).