La conferma di Mondò | è suo il titolo toscano Ottime prove anche per Caneschi e Caloni

(Di martedì 1 ottobre 2024) Leonardo, 9 anni, allievo dell’associazione sportiva dilettantistica Scuderia Pan è per il secondo anno consecutivo campionedi Endurance nella categoria A. Un risultato ottenuto lo scorso anno in sella al suo pony Golia e quest’anno in tandem con i due pony Golia e Stellina, con la quale ha disputato la finale di domenica scorsa al centro ippico Campalto di Pisa. Altri importanti risultati sono stati ottenuti dalla Scuderia Pan nel Campionato multidisciplinare. Andreaha vinto l’oro nel ParaEndurance, Lucasempre l’oro nella categoria 1A di ParaDressage e oro per il giovanissimo Ricardo Andrè Bonandininella Gimkana Dressage. Argento per Leonardonella categoria ID10 di dressage. Ad una tappa del campionato hanno partecipatoLorenzo Brocchi e Francesca Genovese.