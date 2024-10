Ilaria Clemente incinta al Grande Fratello? Aggiornamento dei familiari

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo l’annuncio della sua uscita momentanea dalla casa delsono circolati diversi rumor, ma il principale vorrebbe. Il motivo di queste voci? La gieffina qualche giorno fa ha rivelato alle sue coinquiline di avere un ritardo con il ciclo. Sui social molti telespettatori sono convinti che la ragazza sia in dolce attesa e che potrebbe comunque rientrare nella casa di Cinecittà, diventando così la prima concorrente a portare una gravidanza tra le mura del? La storia sul suo account Instagram. I gossip che voglionosono fondati? Una cosa è certa: la giovane non è ancora tornata in gioco, ma ci sono degli aggiornamenti sulla sua situazione.