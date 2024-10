Il Parco giochi non più utilizzabile Attrazioni quasi tutte sigillate | Colpa dei vandalismi notturni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Piano di Conca (Lucca), 1 settembre 2024 – Unsenza. O meglio, ici sarebbero anche ma sonotutti sigillati e inaccessibili al momento. Il motivo di questa limitazione all’interno di una delle aree verdi più belle della zona sta nel fatto che tanti deisono state distrutti e barbarizzati da vandali che durante la notte non hanno di meglio da fare che andare a sciupare attrezzature a disposizione della comunità per il solo gusto di rompere senza motivo le cose di tutti. Attualmente ci sono sigilli a delimitare l’uso di diversedel, col nastro bianco e rosso che è stato messo dai vigili urbani anche tutto attorno al grande gazebo centrale (unica zona ombreggiata di quest’ampia area all’aperto) solitamente usato pure per l’organizzazione di compleanni.